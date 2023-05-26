Эксклюзив 26 мая 2023, 18:09 Поездка на самокате закончилась для петербуржца ожогом ягодиц Источник «360»: в Санкт-Петербурге 45-летний мужчина получил ожоги после взрыва самоката

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В Санкт-Петербурге мужчина получил серьезное термическое поражение кожи после взрыва самоката. Об этом сообщил источник «360».

«В Петербурге 45-летний мужчина получил ожоги ног, спины и ягодиц из-за возгорания электросамоката», — отметил источник.

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В распоряжении «360» оказалось видео момента взрыва. На кадрах мужчина мчал на большой скорости по 13-й линии Васильевского острова. Вдруг задняя часть самоката начала искриться, а затем взорвалась.

По данным Telegram-канала Baza, владелец электросамоката получил 20% ожогов. Его доставили в ожоговую реанимацию.

В конце марта мужчина погиб в результате взрыва электросамоката в Нижнем Новгороде. Транспортное средство стояло на подзарядке. Мужчина, находившийся в помещении, получил серьезные ожоги и скончался в ожоговом центре.

В феврале пожар из-за взрыва электросамоката унес жизни матери и дочери в Ростове-на-Дону.