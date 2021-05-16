Поездка на квадроцикле для пьяных жителей Мытищ закончилась реанимацией. Видео

Нетрезвый водитель квадроцикла с таким же пьяным пассажиром перевернулись на квадроцикле в городском округе Мытищи. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как водитель направил квадроцикл по перерытой части газона. При наезде на препятствие транспортное средство перевернулось и накрыло собой и водителя и пассажира.

Источник фото: телеканал «360»

Как сообщил «360» осведомленный источник все произошло во дворе жилого комплекса «Императорские мытищи». Прибывшие на место медики забрали пострадавших в аварии в реанимацию.