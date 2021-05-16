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    16 мая 2021, 23:48

    Поездка на квадроцикле для пьяных жителей Мытищ закончилась реанимацией. Видео

    Анатолий Минкин, Мария Бокарева

    Нетрезвый водитель квадроцикла с таким же пьяным пассажиром перевернулись на квадроцикле в городском округе Мытищи. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

    Поездка на квадроцикле для пьяных жителей Мытищ закончилась реанимацией. Видео

    На опубликованных кадрах видно, как водитель направил квадроцикл по перерытой части газона. При наезде на препятствие транспортное средство перевернулось и накрыло собой и водителя и пассажира.

    Поездка на квадроцикле для пьяных жителей Мытищ закончилась реанимацией. Видео | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Как сообщил «360» осведомленный источник все произошло во дворе жилого комплекса «Императорские мытищи». Прибывшие на место медики забрали пострадавших в аварии в реанимацию.