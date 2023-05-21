Эксклюзив 21 мая 2023, 13:52 Поезда задержатся. МЖД прокомментировала поджог релейных шкафов в Подмосковье МЖД сообщила, что в результате поджога релейных шкафов в Подмосковье задержатся поезда Pxhere

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В ночь на 21 мая на железнодорожном перегоне Раменское — Бронницы в Московской области загорелся релейный шкаф, рассказали «360» в пресс-службе МЖД. Там уточнили, что в результате ЧП пригородные и пассажирское поезда могут задерживаться до одного часа.

«Сегодня в 03:50 на перегоне Раменское — Бронницы Казанского направления МЖД в результате вмешательства посторонних лиц произошло возгорание релейного шкафа, что повлияло на работу железнодорожной автоматики», — заявили в пресс-службе перевозчика.

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На место происшествия прибыли правоохранители. На период восстановительных работ движение поездов организовали по одному пути и с ограничением скорости. Из-за этого пригородные и пассажирские составы будут задерживаться примерно на час.

«Московская железная дорога принимает необходимые меры для сокращения задержки поездов», — добавили в пресс-службе компании.

Пожар в релейном шкафу произошел в ночь на 21 мая. Из-за возгорания пришлось задержать до шести поездов. Полицейские уже начали поиск диверсантов.