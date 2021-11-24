24 ноября 2021, 23:10
Женщина погибла под колесами поезда в Новосибирской области
Рядом со станцией Сокур под Новосибирском поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщил «Царьград».
Инцидент произошел 23 ноября около часа дня. Погибшая пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. Во время этого она поскользнулась и попала на рельсы перед идущим поездом.
Машинист поезда «Москва -Владивосток» не успел затормозить состав. Женщина получила травмы, от которых погибла на месте происшествия. На перегон станций Сокур-Мошково выезжала оперативно-следственная группа.