Женщина погибла под колесами поезда в Новосибирской области

Рядом со станцией Сокур под Новосибирском поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщил «Царьград».

Инцидент произошел 23 ноября около часа дня. Погибшая пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. Во время этого она поскользнулась и попала на рельсы перед идущим поездом.

Машинист поезда «Москва -Владивосток» не успел затормозить состав. Женщина получила травмы, от которых погибла на месте происшествия. На перегон станций Сокур-Мошково выезжала оперативно-следственная группа.