Происшествия 26 декабря 2023, 08:33 Поезда в Джанкой после атаки ВСУ в Феодосии отправятся не от конечной станции Поезда из Феодосии в Джанкой отправятся 26 декабря со станции Айвазовская piqsels

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Отправление поездов из Феодосии в Джанкой 26 декабря будет происходить со станции Айвазовская, а не от конечной станции. Об этом сообщила пресс-служба ФГУП «Крымская железная дорога».

Изменения внесли в связи с недавней атакой ВСУ в районе Феодосии. Компания перевозчика указала, что поезда будут отправляться с другой станции по техническим причинам. Железнодорожный вокзал Феодосии располагается рядом с морским портом, а станция Айвазовская — в районе автовокзала.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинская армия атаковала территорию республики. По его словам, ВСУ нанесли удар по Феодосии в районе порта. Спасатели локализовали пожар, территорию гавани оцепили, на место происшествия прибыли экстренные службы. Аксенов добавил, что в связи с атакой жителей нескольких домов расселят.

Жители Феодосии услышали взрывы над городом и в районе порта. Очевидцы отметили, что в связи с ЧП Крымский мост временно перекрыли.