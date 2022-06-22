Две женщины попали под колеса грузового поезда в Челябинске

Две женщины, которые переходили железнодорожные пути в районе станции Кисегач Челябинской области, попали под колеса поезда. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Ситуация произошла 22 июня около десяти утра. В результате одна из женщин погибла от полученных травм. Другую пострадавшую доставили в медицинское учреждение. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.