Поезда с пассажирами столкнулись в Бангладеш. Есть погибшие

Известно, что поезда столкнулись в ночь с понедельника на вторник. Это произошло в 109 километрах от Дакки, столицы Бангладеш.

Издание отмечает, что информация жертвах не окончательная. В настоящее время на месте происшествия проводится поисково-спасательная операция. Среди обломков до сих пор могут находиться люди.