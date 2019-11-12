Поезда с пассажирами столкнулись в Бангладеш. Есть погибшие
Пассажиры стали жертвами лобового столкновения поездов в бангладешском округе Брахманбария. В железнодорожной катастрофе погибли 16 человек, еще около 40 травмированы, сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Reuters.
Известно, что поезда столкнулись в ночь с понедельника на вторник. Это произошло в 109 километрах от Дакки, столицы Бангладеш.
Издание отмечает, что информация жертвах не окончательная. В настоящее время на месте происшествия проводится поисково-спасательная операция. Среди обломков до сих пор могут находиться люди.