Поезда остановились на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы из-за человека на путях

Движение поездов остановилось на Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Составы не идут от станции «Планерная» до станции «Спартак» из-за человека на путях. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«На Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от станции „Планерная“ до станции „Спартак“ из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом», — говорится в сообщении.

О причинах появления человека на путях и его состоянии в ведомстве не сказали. В Twitter появилась фотография со станции «Спартак».

Источник фото: Twitter

На опубликованном кадре видно, что на платформе скопилось большое для выходного дня количество пассажиров.

По последним данным, движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановили. Поезда пообещали ввести в график в ближайшее время.