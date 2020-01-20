Поезда на Казанском направлении ходят с опозданием после ДТП с легковушкой
«Мы вводим движение в норму с самого начала этой ситуации. Постепенно сокращаем количество задерживаемых поездов», — сообщили в РЖД.
Очевидец рассказал «360», что с движением на этом направлении сейчас реально очень плохо — людей скопилось настолько много, что двери в электричках не закрываются.
Ранее сайт МЖД сообщил, что работники Московской железной дороги прилагают максимальные усилия, чтобы сократить опоздание задержанных поездов на Казанском направлении после ДТП на переезде Фаустово-Бронницы.
Ночью 20 января пассажирский поезд протаранил легковушку Kia на 67-м километре железной дороги «Москва — Рязань» в Подмосковье. В салоне автомобиле были два человека — они погибли во время столкновения. После ДТП движение поездов на Казанском направлении МЖД временно закрыли. Сотрудники ДПС сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.