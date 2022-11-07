Поезд загорелся на железнодорожном вокзале в Свердловской области | 360°

Происшествия 07 ноября 2022, 17:39 Поезд загорелся на железнодорожном вокзале в Свердловской области

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В городе Серов Свердловской области на железнодорожном вокзале загорелся специализированный диагностический вагон поезда. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на соцсети.

Открытое горение удалось ликвидировать за 10 минут. По сообщению МЧС, у пострадавшей части транспортного средства повреждена обшивка.

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О пострадавших не сообщается. Сейчас правоохранители выясняют причины возгорания.

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