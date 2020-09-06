Поезд врезался в стоящие вагоны и загорелся под Белгородом

Железнодорожная авария произошла в Белгородской области: поезд столкнулся со стоящими вагонами. Информация появилась в местных пабликах в соцсетях.

ЧП случилось в ночь на 6 сентября около Лебединского горно-обогатительного комбината в Губкинском районе. По предварительным данным, электровоз покатился по рельсам и столкнулся с другим поездом. Транспортные средства загорелись, в небо поднимались клубы дыма.

Машинист и помощник успели выпрыгнуть, они не пострадали, пишут в Сети.

Причины происшествия не называются.

Ранее в Новосибирске загорелся склад с лакокрасочной продукцией. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Пожару был присвоен III ранг сложности.