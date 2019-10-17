Поезд врезался в легковушку и разрезал ее на части на Сахалине

По данным издания, водитель оставил свою машину на железнодорожных путях. Машинист поезда попытался затормозить, увидев легковушку. Но избежать столкновения не удалось. Железнодорожный состав разорвал автомобиль на части.

На месте авария работают бригады спасателей и медиков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информации о пострадавших нет.