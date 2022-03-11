Поезд врезался в легковой автомобиль с людьми под Новокузнецком

Серьезное ДТП произошло на железнодорожном переезде 62 километра перегона Красулино — Ерунаково. Там грузовой поезд врезался в легковой автомобиль, в котором в этот момент находились люди. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Водитель легкового автомобиля по неизвестным причинам решил пересечь железнодорожные на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по рельсам также направлялся поезд. Избежать столкновения не удалось.

«В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля, они были доставлены в больницу на скорой помощи. Повреждений инфраструктуры нет, повреждена одна секция локомотива. На движение пассажирских и пригородных поездов происшествие не повлияло», — рассказали в ведомстве.