Поезд врезался в грузовик в Приморье | 360°

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Поезд врезался в грузовик в Приморье

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Поезд протаранил грузовик на железнодорожном переезде в Надеждинском районе Приморья. Об этом сообщило издание «Восток Медиа» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги.

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От удара грузовик перевернулся набок. По предварительной версии, ЧП произошло из-за грубого нарушения правил дорожного движения водителем грузовика. Движение поездов на участке временно остановлено.

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