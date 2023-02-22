Происшествия 22 февраля 2023, 23:45 Поезд врезался в автомобиль в Марий Эл. Погиб человек

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Серьезная авария произошла на регулируемом железнодорожном переезде в республике Марий Эл. Там столкнулись автомобиль и поезд. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на Telegram-канал Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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На 122 километре перегона Нолька — Нужьялы Горьковской железной дороги 22 февраля поезд столкнулся с LADA Priora. В результате пассажирка легковушки погибла на месте происшествия. Водитель получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.