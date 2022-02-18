Поезд въехал в автомобиль Renault Sandero в Ивановской области

На станции Савино в Ивановской области произошло ДТП с участием поезда «Ласточки» и легкового автомобиля Renault Sandero. Водитель машины выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, написал «Царьград».

От сильного удара иномарку отбросило в сторону, сама машина получила серьезные повреждения. Водитель был доставлен в больницу с многочисленными травами, сообщили «Дни.ру».

Как рассказали в «РЖД», задержка поезда, который направлялся в Москву, составила более одного часа.