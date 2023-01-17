Происшествия 17 января 2023, 14:24 Поезд в Свердловской области сбил женщину, пытавшуюся спасти собаку

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Женщина в Каменске-Уральском в Свердловской области выскочила на рельсы, чтобы спасти собаку, но в итоге сама попала под поезд. Об этом сообщил сайт News.ru со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по УрФО.

Инцидент произошел на железнодорожном перегоне УАЗ — Каменск-Уральский. Женщина бросилась за своей собакой, чтобы уберечь ее от поезда. Но в итоге движущийся состав задел ее. После столкновения женщине потребовалась медицинская помощь. Ее госпитализировали с тяжелыми травмами.

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По факту произошедшего проводится проверка.

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