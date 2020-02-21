Поезд в Москве встретили с врачами и журналистами. Все дело в пассажирке из Китая

Бригады медиков приехали сегодня на Киевский вокзал Москвы для проверки пассажиров украинского поезда на коронавирус. Когда состав проезжал по Брянской области, у гражданки Китая поднялась температура. Всех пассажиров из ее вагона отправили в местную больницу. «360» публикует видео со встречи поезда в российской столице.

На кадрах видно, как скорая въехала прямо на перрон к поезду. Большинство встречающих надели маски. Часть пассажиров с чемоданами отправилась к выходу с вокзала. После медицинская машина выехала с перрона.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу РЖД сообщило, что вагон поезда, в котором ехала заболевшая китаянка, отправили в санитарный тупик. Женщину и остальных пассажиров вагона со станции Суземка увезли в городскую больницу № 4 Брянска.

Директор регионального департамента здравоохранения Андрей Бардуков уточнил, что все 20 пассажиров останутся под наблюдением медиков на две недели.