Происшествия 21 февраля 2024, 11:23 Поезд в Башкирии смял выехавшую на пути машину скорой помощи СКР: в Башкирии поезд врезался в машину скорой помощи, пациент погиб Госавтоинспекция Башкортостана / Telegram

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Водитель скорой помощи в Стерлитамаке спешил доставить пациента в больницу и выехал на железнодорожные пути прямо перед тепловозом. При столкновении пострадали четыре человека, один погиб, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР на своем сайте.

Авария произошла 20 февраля на 151-м километре Куйбышевской железной дороги. Машинист тепловоза увидел, что на пути выехала машина скорой помощи, и запустил экстренное торможение. Это не помогло, произошло столкновение.

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Четыре медика получили травмы, пациент умер. Следком устроил проверку по статье 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». По версии следствия, водитель скорой помощи так торопился в больницу, что выехал на железнодорожный переезд на красный свет.

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Фотографии с места аварии показала Госавтоинспекция Башкирии. Тепловоз буквально смял машину.

Авария с участием скорой помощи произошла в Чите. Машина столкнулась с такси, один человек погиб.