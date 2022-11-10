10 ноября 2022, 12:56
Поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожных путях в Волгограде
Инцидент произошел на железнодорожном переезде, расположенном на подъездном пути к станции «Татьянка», в Красноармейском районе Волгограда. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.
Как рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги, локомотив протаранил иномарку Renault Logan.
Реклама
В результате случившегося пострадавших нет. Ситуация никак не повлияла на дальнейшее движение поездов.
Реклама
Поезда
Реклама
Реклама