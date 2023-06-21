21 июня 2023, 15:04
Поезд столкнулся с легковушкой в Волгоградской области
Столкновение пассажирского поезда с легковым автомобилем произошло на перегоне Соломатино — Зензеватка в Волгоградской области. Об этом сообщил сайт «Новости Волгограда».
По предварительным данным, машина выскочила на железнодорожные пути прямо перед поездом, направлявшимся из Уфы в Новороссийск.
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Машинист состава успел среагировать и применил экстренное торможение, в результате аварии никто не пострадал.
Поезда
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