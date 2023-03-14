Происшествия 14 марта 2023, 16:44 Поезд столкнулся с грузовиком в Нижегородской области

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Столкновение поезда с грузовым автомобилем произошло на железнодорожном переезде в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород»со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.

По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля нарушил правила и выехал на нерегулируемый переезд, после чего в машину врезался грузовой состав.

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Отмечается, что в аварии никто не пострадал, специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

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