14 марта 2023, 16:44
Поезд столкнулся с грузовиком в Нижегородской области
Столкновение поезда с грузовым автомобилем произошло на железнодорожном переезде в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород»со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.
По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля нарушил правила и выехал на нерегулируемый переезд, после чего в машину врезался грузовой состав.
Реклама
Отмечается, что в аварии никто не пострадал, специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.
Реклама
ДТП
Поезда
Реклама
Реклама