Происшествия 18 декабря 2023, 15:47 Поезд столкнулся с грузовиком в Домодедове МВД Московской области: в Домодедове тепловоз столкнулся с КамАЗом ГУ МВД Московской области

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Тепловоз в Домодедове столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ на железнодорожном переезде. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Московской области.

ЧП произошло в понедельник, 18 декабря, на переезде по улице Корнеева. По предварительным данным, водитель КамАза остановился на железнодорожных путях, где на него наехал тепловоз, который двигался по тупиковой ветке.

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Тепловоз и большегруз получили механические повреждения, в результате столкновения никто не пострадал.

Полицейские начали проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Около двух недель назад в Северной Осетии пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем «ВА3-2106». В результате ДТП погибли два человека из легковушки, пассажиры поезда не пострадали. Спустя некоторое время поезд продолжил движение по маршруту, ситуация не вызвала задержки других составов.