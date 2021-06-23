Поезд столкнулся с автомобилем в Ленобласти. Пострадал помощник машиниста

Автомобиль врезался в поезд в Ленинградской области. Пострадал помощник машиниста. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате аварии пострадавший попал в больницу. У него диагностировали переломы обеих ног и другие травмы. Сейчас мужчина в тяжелом состоянии. Ранее в Архангельском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Поезд сбил внедорожник Toyota.