Поезд столкнулся с асфальтоукладчиком в Северной Осетии

Столкновение пассажирского поезда и асфальтоукладчика произошло в Северной Осетии. В результате аварии погиб водитель машины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

По данным издания «15-й регион», речь идет о составе Владикавказ — Адлер. Столкновение произошло в селении Эльхотово.

«В поезде пострадавших нет, состав не пострадал, с рельсов не сошел. Состав — 11 вагонов, 150 пассажиров — продолжил следование. Задержки поездов нет», — заявили в республиканском главке МЧС.

В ведомстве подтвердили, что в результате аварии погиб водитель спецтехники.