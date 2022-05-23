Поезд совершил наезд на девушку в Ростовской области

19-летняя девушка погибла под колесами поезда на станции Локомотивная в черте Новочеркасска Ростовской области. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на портал «Привет-Ростов.ру».

В момент происшествия девушка находилась в наушниках. Она попыталась перебежать железнодорожные пути в неположенном месте, однако попала под колеса поезда. Прибывшие медики констатировали смерть девушки. Сотрудники органов начали доследственную проверку.