Пассажирский поезд сошел с рельсов в Тюменской области по дороге из ХМАО в Екатеринбург. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

«25 января в 03:09 мин. на перегоне Сузгун — Сетово произошел сход третьей колесной пары локомотива пассажирского поезда № 099 сообщением Сургут — Екатеринбург», — рассказали в ведомстве.

По данным сайта «Дни.ру», предварительная причина происшествия — дефект колес локомотива. Никто не пострадал. Прокуратура начала проверку.