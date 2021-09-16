16 сентября 2021, 14:45
Поезд сошел с рельсов в Свердловской области. Видео
Поезд сошел с рельсов в Свердловской области. Появилось видео с места происшествия. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.
Состав повредил повредил линию электропередачи.
«Сегодня 16 сентября в 03:50 на станции Гороблагодатская при производстве маневровых работ произошел сход трех вагонов», — рассказали в ведомстве.
Рельсы после происшествия остались целыми. Движение поездов восстановлено. Специалисты выясняют причины случившегося.