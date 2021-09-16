facebook_pixel
    16 сентября 2021, 14:45

    Поезд сошел с рельсов в Свердловской области. Видео

    Дарья Морозова

    Поезд сошел с рельсов в Свердловской области. Появилось видео с места происшествия. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

    Состав повредил повредил линию электропередачи.

    «Сегодня 16 сентября в 03:50 на станции Гороблагодатская при производстве маневровых работ произошел сход трех вагонов», — рассказали в ведомстве.

    Рельсы после происшествия остались целыми. Движение поездов восстановлено. Специалисты выясняют причины случившегося.