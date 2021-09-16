Поезд сошел с рельсов в Свердловской области. Видео

Поезд сошел с рельсов в Свердловской области. Появилось видео с места происшествия. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Состав повредил повредил линию электропередачи. «Сегодня 16 сентября в 03:50 на станции Гороблагодатская при производстве маневровых работ произошел сход трех вагонов», — рассказали в ведомстве. Рельсы после происшествия остались целыми. Движение поездов восстановлено. Специалисты выясняют причины случившегося.