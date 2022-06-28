Поезд сошел с рельсов в штате Миссури в США. Есть погибшие

В американском штате Миссури поезд сошел с рельсов. В результате три человека погибли. Об этом сообщил RT со ссылкой на телеканал Fox News.

Скончались двое человек, которые в момент происшествия находились в поезде, а также один человек, который был в проезжавшем рядом грузовике. Кроме того, много людей получили травмы.

«По меньшей мере трое погибших, множество пострадавших после столкновения поезда с грузовиком в Миссури», — сказано в сообщении.