28 июня 2022, 17:37
Поезд сошел с рельсов в штате Миссури в США. Есть погибшие
В американском штате Миссури поезд сошел с рельсов. В результате три человека погибли. Об этом сообщил RT со ссылкой на телеканал Fox News.
Скончались двое человек, которые в момент происшествия находились в поезде, а также один человек, который был в проезжавшем рядом грузовике. Кроме того, много людей получили травмы.
«По меньшей мере трое погибших, множество пострадавших после столкновения поезда с грузовиком в Миссури», — сказано в сообщении.