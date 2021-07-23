Поезд сошел с рельсов в Пермском крае

В городе Краснокамск Пермского края грузовой поезд сошел с рельсов. По сообщению Уральской транспортной прокураторы, ЧП случилось с четырьмя вагонами. Им удалось удержаться и не опрокинуться на бок, написал Ura.ru.

«23 июля около пяти часов утра на переезде в г. Краснокамске Пермского края произошел сход четырех вагонов грузового поезда 3881, следовавшего со ст. Оверята до ст. Краснокамск», — говорится в сообщении. Пермский транспортный прокурор выехал на место происшествия. В настоящий момент устанавливаются причины случившегося.