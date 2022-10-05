Поезд сошел с рельсов в Екатеринбурге | 360°

Происшествия 05 октября 2022, 12:20 Поделиться Telegram

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Viber Поезд сошел с рельсов в Екатеринбурге

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Три грузовых вагона сошли с рельсов на станции Шарташ в Екатеринбурге. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

«Произошел сход одного порожнего вагона и двух вагонов, груженных строительными материалами», — уточнили в ведомстве.

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Расписание поездов в результате происшествия нарушено не было. Специалисты проверяют исполнение мер безопасности на железной дороге.

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