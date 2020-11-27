27 ноября 2020, 23:49
Поезд снес легковушку с четырьмя пассажирами на Кубани
Водитель автомобиля Lada Priora не успел проскочить перед проезжающим поездом на железнодорожном переезде на улице Вольной в Усть-Лабинске. Об этом сообщило издание «Кубанские новости».
Судя по появившимся в социальных сетях кадрам, машину смяло вместе с находящимися внутри людьми.
В результате столкновения на месте погибли три человека, включая водителя. Еще одна пострадавшая девушка умерла во время госпитализации. Личности погибших пока не установлены.
Газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги сообщила, что водитель нарушил правила дорожного движения.
Он выехал на регулируемый железнодорожный переезд при исправной сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным.