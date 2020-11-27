Поезд снес легковушку с четырьмя пассажирами на Кубани

Судя по появившимся в социальных сетях кадрам, машину смяло вместе с находящимися внутри людьми.

Источник фото: Instagram/ustlabinsk_nash_gorod

В результате столкновения на месте погибли три человека, включая водителя. Еще одна пострадавшая девушка умерла во время госпитализации. Личности погибших пока не установлены.

Газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги сообщила, что водитель нарушил правила дорожного движения.

Он выехал на регулируемый железнодорожный переезд при исправной сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным.