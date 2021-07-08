Поезд снес легковой автомобиль с пассажирами в Ленобласти

Водитель и двое пассажиров автомобиля «ВАЗ-2115» погибли в Ленинградской области после столкновения с поездом. Об этом «360» сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В ведомстве рассказали, что авария на железнодорожных путях произошла в Приозерском районе в поселке Орехово. «В 12:45 легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с локомотивом. Три человека из автомобиля погибли», — рассказали в МЧС. На месте аварии работают пожарно-спасательные службы.