Поезд сбил жителя Ленинградской области рядом со станцией Волосово

Житель Ленинградской области погиб под колесами поезда на перегоне между станциями Волосово и Молосковицы. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Ситуация произошла в ночь на 25 июля. Машинист попытался затормозить состав, однако избежать столкновения не удалось. Под колесами грузового электропоезда погиб 47-летний житель Волосовского района. На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.