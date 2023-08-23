23 августа 2023, 22:49
Поезд сбил женщину в Ленинградской области
Грузовой поезд сбил женщину в Ленинградской области. По данным IVBG, жертва ЧП могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Женщина угодила под колеса поезда на 61-м километре второго пикета железнодорожного перегона «Рощино — Выборг». Она шла рядом с железнодорожными путями в неположенном месте. Машинист попытался применить экстренное торможение и подал сигнал повышенной громкости, однако избежать столкновения не удалось.
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Транспортная полиция организовала проверку, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия, написал «МК в Питере».
ДТП
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