Поезд сбил женщину насмерть в Ленобласти

В Ленинградской области под колесами поезда погибла 48-летняя женщина. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

Авария произошла в минувшую субботу на железнодорожной станции Поповка. Женщина отвлеклась на разговор по телефону и угодила под скоростной поезд. Машинист попытался применить экстренное торможение, но не сумел избежать наезда на пешехода. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Проводится проверка.