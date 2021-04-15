15 апреля 2021, 14:50
Поезд сбил подростка в Прикамье
Школьник попал под поезд в Пермском крае. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
Уточняется, что подросток переходил железнодорожные пути. Машинист сигналил и применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось. В результате школьник погиб.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Заведено уголовное дело по нарушению правил эксплуатации и движения железнодорожного транспорта,