Эксклюзив 03 сентября 2023, 12:02 Поезд сбил насмерть шестилетнего ребенка в Липецкой области СК возбудил дело после гибели ребенка под колесами поезда в Липецкой области

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Шестилетний мальчик погиб в Липецкой области под колесами поезда, следовавшего по маршруту Воронеж — Грязи. Видео момента ЧП появилось в распоряжении «360» (Осторожно! Жесткие кадры).

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263, сообщили в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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По данным ведомства, утром 2 сентября мальчик со своим отцом на велосипедах переезжали железнодорожные пути на переезде Усмань — Стрелецкий хутор. Они продолжили движение, хотя шлагбаум был закрыт. В результате ребенок получил смертельные травмы, попав под поезд.

Следователи провели осмотр места происшествия. Расследование уголовного дела продолжается, специалистам предстоит установить все обстоятельства случившегося.