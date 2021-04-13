Поезд сбил мужчину в Кургане

Мужчина попал под поезд в Кургане. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральского СУ на транспорте СК РФ.

«12 апреля 2021 года в 14 часов 26 минут на 352 километре 1 пикета перегона „Галкино-Просвет“ Южно-Уральской железной дороги электропоездом смертельно травмирован житель города Кургана 1961 года рождения», — рассказали в пресс-службе. Ведомство проверит эту информацию. По предварительным данным, машинист сигналил мужчине и пытался применить экстренное торможение, но столкновение предотвратить не получилось. Пострадавший скончался прямо на месте.