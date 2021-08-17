Поезд сбил мужчину в Екатеринбурге. Пострадавшего госпитализировали

В ночь на 16 августа на перегоне Звезда — Аппаратная в Екатеринбурге грузовой состав наехал на мужчину, который сидел на железнодорожных путях и никак не отреагировал на сигналы приближающегося поезда. 31-летний пострадавший свердловчанин отправлен в медучреждение с травмами различной степени.

Как сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по УрФО, по факту происшествия сейчас ведется проверка, выясняются все подробности инцидента. Сотрудники ведомства призывают пешеходов в обязательном порядке соблюдать правила безопасности при переходе железнодорожных путей.