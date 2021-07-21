Поезд сбил мужчину насмерть в Уфе

В столице Башкирии под колесами поезда погиб 33-летний мужчина. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на Приволжское следственное управление по транспорту.

Мужчина погиб в минувший понедельник. Неподалеку от железнодорожного вокзала его сбил поезд. Полученные травмы оказались смертельными. Пострадавший умер на месте. Следователи проводят проверку. «Проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.