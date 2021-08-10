Поезд сбил молодого человека в Омской области

Грузовой поезд сбил 21-летнего парня в Омской области, передал сайт gorod55.ru.

ЧП произошло в районе станции Лузино в минувшую субботу. Машинист успел затормозить, увидев на рельсах человека, но избежать столкновения не удалось.С полученными травмами пострадавшего доставили в больницу. Он получил травмы головы и ноги.

Позже выяснялось, что парень, гуляя по железнодорожным путям, не услышал сигналов приближающегося поезда. Все из-за того, что в ушах у него были наушники.