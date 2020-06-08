08 июня 2020, 18:32
Поезд сбил коляску с годовалым ребенком на Урале из-за его пьяной матери
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении жительницы Свердловской области. Она в нетрезвом состоянии перевозила в коляске ребенка через железнодорожные пути прямо перед приближающимся поездом. Об этом сообщило ИА Nation News.
Инцидент произошел в Тугулымском районе Свердловской области. Пьяная женщина с коляской, в которой лежала ее годовалая дочь, переходила через железнодорожные пути в неположенном месте перед близко идущим поездом. В результате локомотив столкнулся с коляской, девочка получила несовместимые с жизнью травмы.
Подозреваемая задержана.