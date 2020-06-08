Поезд сбил коляску с годовалым ребенком на Урале из-за его пьяной матери

Инцидент произошел в Тугулымском районе Свердловской области. Пьяная женщина с коляской, в которой лежала ее годовалая дочь, переходила через железнодорожные пути в неположенном месте перед близко идущим поездом. В результате локомотив столкнулся с коляской, девочка получила несовместимые с жизнью травмы.

Подозреваемая задержана.