Поезд сбил двух детей в Оренбургской области

По данным информагентства, трагедия произошла на вокзале Бугуруслана. Дети хотели сократить путь в школу, но попали под железнодорожный состав. Машинист применил экстренное торможение после звукового сигнала, но предотвратить наезд не смог. Один школьник погиб, другого с полученными травмами доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.