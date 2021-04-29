Поезд сбил человека в наушниках в Кинешме

Поезд насмерть сбил человека в наушниках в Кинешме. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла 28 апреля, около 17:00, недалеко от железнодорожного переезда на улице Виноградова. Поезд сбил 48-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

По данным издания «168 часов», на том поезде ехали сотрудники Северной железной дороги после проверки в Кинешме. Машинист заметил на путях человека и начал сигналить, но путник не услышал. Позже выяснилось, что пешеход был в наушниках.

Транспортная полиция начала проверку.