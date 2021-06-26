Поезд сбил человека в метро Москвы

На станции московского метро «Солнцево» человек упал на пути. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter. Движение в сторону центра приостановили.

«На южном участке Солнцевской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути станции „Солнцево“. <…> Нет движения поездов от станции „Рассказовка“ до станции „Говорово“. <…> В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении метрополитена.

Позже в пресс-службе уточнили, что движение восстановили и ввели в график. По данным источника «360» в правоохранительных органах, человека сбил поезд. Более подробной информации о случившемся пока нет.