Эксклюзив 20 января 2024, 09:32 Поезд сбил человека на востоке Москвы Источник «360»: поезд насмерть сбил человека в районе Вешняки в Москве РИА «Новости»

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На железнодорожных путях станции Косино под МКАД насмерть сбили человека. Об этом сообщил источник «360».

По данным источника, тело достанут из-под моста. Приехавшая бригада медиков констатировала смерть. Информации о перекрытии дороги не поступало.

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Подробности ЧП уточняются. На место происшествия уже прибыли специальные службы. Они установят точные причины и обстоятельства случившегося. СК России также разбирается по факту произошедшего.

Ранее поезд сбил человека на севере Москвы. ЧП произошло на платформе МЦД Лианозово.