Эксклюзив 17 января 2024, 14:28 Поезд сбил человека на севере Москвы Источник «360»: поезд насмерть сбил человека в Дмитровском районе Москвы Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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Поезд сбил насмерть человека на платформе МЦД «Лианозово» в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его информации, приехавшая бригада медиков констатировала смерть. Спасатели транспортировали погибшего мужчину в более доступное место.

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Подробности произошедшего уточняются. На место ЧП выехали специальные службы для установления точных причин и обстоятельств.

Ранее поезд насмерть сбил двух человек на станции МЦД «Дегунино». Очевидцы сообщили, что погибшим было около 20-30 лет.