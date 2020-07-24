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    24 июля 2020, 16:32

    Поезд сбил бывшего зятя музыканта Rolling Stones

    Анастасия Кременчугская

    Доминика Дженнингса, бывшего зятя Кита Ричардса, музыканта группы Rolling Stones, сбил поезд. От полученных травм он скончался на месте. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.

    Ранее в Сети появилась информация о том, что бывший супруг Анджелы Ричардс пристает к маленьким девочкам на пляже Британии и пытается увести их с собой. Друзья Дженнингса заявили, что он никогда не испытывал подобного интереса к детям.

    Новости SMI.FM