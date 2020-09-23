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    23 сентября 2020, 13:46

    Поезд сбил 43-летнего грибника на перегоне в Санкт-Петербурге

    Полина Петрова

    Поезд сбил 43-летнего грибника на перегоне между станциями Новолисино и Павловск в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.
    Поезд сбил 43-летнего грибника на перегоне в Санкт-Петербурге

    По информации полиции, житель Павловска переходил железную дорогу в неположенном месте. При этом на голову был надет капюшон. Мужчина не заметил приближающийся поезд. Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Наезда избежать не получилось. Пострадавший скончался на месте от несовместимых с жизнью травм, пишет сайт «Петербургский дневник».

    После произошедшего задержка поездов составила 42 минуты. В настоящий момент сотрудники транспортной полиции проводят проверку.

    Новости SMI.FM